டாஸ்க்கில் பிரியங்காவாக மாறி இருக்கும் ராஜூ.. ராஜுவின் வார்த்தையை கேட்டு காண்டான பாவனி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கண்ணாடி டாஸ்க்கில் இரண்டாவது பாகத்தை தொடங்கிய பிக்பாஸ்.

இன்று பிரச்சனைக்கு பஞ்சமில்லாமல் வெடிக்கும் என புலம்பும் ரசிகர்கள்.

டாஸ்க் என்கிற பெயரில் மனதில் இருப்பதை ராஜூ கூறி விட்டாரே என்று ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

திருமாவை நாடிய சூர்யா.. ட்வீட் போட்டு பாராட்டி அரவணைக்கும் விசிக.. இதுதான் காரணமா?

English summary

Raju, who has become Priyanka in the glass task, is angry when he hears about Bhavani. Fans who have seen this are saying that there is a quality incident in the episode today.