போகும் இடமெல்லாம் இப்படியா ஆகணும்... ஏன் இந்த திடீர் முடிவு..??குழப்பத்தில் ரட்சிதா ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகையான ரட்சிதாவின் வாழ்க்கையில் அடுத்தடுத்து நடக்கவும் நிகழ்வுகள் ரசிகர்களுக்கு சோகத்தை கொடுத்துள்ளதாம்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வந்த சரவணன் மீனாட்சி சீரியலில் மீனாட்சி ஆக பல சீசன்களாக வலம் வளர்ந்தவருக்கா இப்படி நடக்க வேண்டும் என்று பலர் வேதனையோடு பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

கன்னட திரைப்படத்திற்கு கதாநாயகியாக நடிக்க துவங்கியிருந்த ரட்சிதா தற்போது சின்ன திரைக்கு மூடு விழா கொடுத்து விட்டாரா என்று அவருடைய தீவிரமான ரசிகர்கள் பீல் பண்ணுவதில் சமூக வலைத்தளமே தத்தளிக்கிறதாம்.

English summary

She is acting as the heroine in Colors Tamil serial called solla marandha kadhai. Many fans of Rachitha watched this serial just for Rachitha. But now it has been announced that this serial is nearing its final stage.