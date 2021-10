அண்ணாச்சி நீங்க பேசுனது தப்பாச்சி..சண்டையை தொடங்கிய போட்டியாளர்கள்.. அண்ணாச்சிக்கு குவியும் ஆதரவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் முதல் ப்ரோமோ ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்காத வகையில் சண்டை சச்சரவை கிளப்பிவிட்டது.

எப்படியும் இதை செய்வார்கள் என்று தெரியும் ஆனால் இவ்வளவு சீக்கிரமாக இதை ஆரம்பிப்பார்கள் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லையாம்.

சிரிச்சது ஒரு குத்தமாய்யா அதற்கு இவ்வளவு பெரிய அக்கபோரா என்று நெட்டிசன்கள் தங்களுடைய ட்ரோல்களை தெறிக்க விட்டு வருகிறார்கள்.

கால்ல விழுந்தும் கொடுக்கலையே.. கல்விதானே கேட்டா கொடுங்களேன்.. பிக்பாஸ் இசைவாணி உருக்கம்!

English summary

The contestants, who had been making jolly entertainment for two days, started the third day of fighting as the show entered its fifth season. The promo is going viral on the social media.