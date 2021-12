பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் ஆணிவேராக இருந்த வரையே தூக்கிட்டாங்களே...வருத்தத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இந்த வாரம் வெளியேற போகும் போட்டியாளரின் விபரத்தை கேட்டதும் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்து இருக்கின்றனர்.

கடைசி வரைக்கும் இந்த வீட்டிற்குள் இந்தப் போட்டியாளர் இருப்பார் என்று எதிர்பார்த்த ரசிகர்களுக்கு இன்று ஏமாற்றமாக அமைந்துவிட்டது.

எதற்காக இப்படி ஒரு வெளியேற்றம் என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

It has been rumored that Iman Annachi will be the ninth contestant on the Bigg Boss show this week.