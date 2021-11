நிரூப்,பாவனி இடையில் கொழுந்துவிட்டு எரியும் புது பிரச்சனை.. ரசிகர்களுக்கு புரியவில்லையே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தற்போது நிரூப் பாவனி இடையில் சண்டை முட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது.

ஒரு வழியாக பிரச்சனைகள் பிக்பாஸில் தொடங்கிடுச்சி என்று ரசிகர்கள் ஒரு பக்கம் கூறிவருகின்றனர்.

1,000 ஆடிட்டர்கள் மூலம் கணக்கு சரிபார்ப்பு... கடன் கேட்டால் இல்லையென்று சொல்லக்கூடாது -ஐ.பெரியசாமி

நெட்டிசன்கள் நிரூப்பின் பார்வை தற்போது பாவனியின் பக்கம் ஹெவியாக திரும்பியிருக்கிறது போல என்று கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Fans have been raving at Nirup and Bhavani's arguments. Fans have been saying that the reason for the fight in the first promo is unknown and incomprehensible.