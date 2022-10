பிக்பாஸ் அஜீம் “அக்மார்க் நார்சிசிஸ்ட்” -அப்படியென்றால் என்ன? இந்த குணத்தை கண்டுபிடிக்க “ஈசி டிப்ஸ்”

Television

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: விஜய் டிவியின் பிக் பாஸ் 6 வது சீசன் நிகழ்ச்சி கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் தொடங்கி நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. இதில் போட்டியாளரான சீரியல் நடிகர் அஜீமின் செயல்பாடுகள் கடும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகி வரும் அவரை நார்சிசிஸ்டு என்று கூறி அதற்கு விரிவான விளக்கத்தை அளித்திருக்கிறார் சமூக ஆர்வலர் கீர்த்தி.

நன்றாக பேசும் அஜீமால், தான் பேசுவதை செயல்பாட்டில் கொண்டு வர முடியவில்லை என்றும், தனது தவறை திருத்திக் கொள்ளாமல், செய்த தவறுக்கு நியாயம் கற்பிப்பதையே வாடிக்கையாக வைத்து இருக்கிறார் எனவும் ரசிகர்கள் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

இந்த சீசன் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி தொடங்கியதில் இருந்தே அஜீம் மற்றவர்களை விட தன்னை அதிகாரத்தோடு காட்டிக்கொள்வதும், தன்னை பற்றி தானே புகழ்ந்து பேசுவதும், மற்றவர்களை இழிவுபடுத்துவதையும் வேலையாக வைத்து இருக்கிறார்.

English summary

Vijay TV's Bigg Boss 6th season started last few weeks and is getting good response. Social activist Keerthy Kathika has given a detailed explanation for the Contestent and serial actor Azeem's activities, calling him a narcissist.