பாவனி, அபிநய் பற்றி முதல் முதலில் புரணி பேசியது...பிரியங்கா தானா??ஆதாரத்தை எபிசோடோடு வெளியிடும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாவனி மற்றும் அபிநய் பற்றி ராஜு பேசியது அனைவருக்கும் அதிர்ச்சி கொடுத்த நிலையில் பிரியங்கா தான் முதன்முதலில் இதைப் பற்றி பேசி இருக்கிறார் என்று ரசிகர்கள் ஆதாரத்தை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

ராஜுவின் ரசிகர்கள் பிரியங்காவின் செயல்தான் இந்தப் பிரச்சனைக்கு ஆரம்பம் என்று எபிசோடோடு நிரூபித்து வருகின்றனர்.

இதுவரைக்கும் ராஜுவின் மீது கோபத்தில் இருந்த ரசிகர்கள் தற்போது அட இவங்களுமா என்று குழப்பத்தில் இருக்கின்றனர்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நான் செய்ததை அதிகமாக காட்டவில்லை..பீல் பண்ணும் இசைவாணி

English summary

Do you love Bhavani with Raju Abhinaya at last week's True Or Tare show?? He asked. This shocked not only those present, but also the fans. Everyone was asking questions about whether such a word should be asked about the people who got married.