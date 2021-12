தாமரையை பற்றி இசைவாணியின் பகுதி மக்கள் இப்படி தான் பேசிக் கொள்கிறார்களாம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் தாமரைக்கும் இசைவாணிக்கும் கடைசி நேரத்தில் ஏற்பட்ட வாக்குவாதங்கள் அனைவரும் அறிந்தது தான்.

இசைவாணிக்கு ஆதரவு கொடுத்து வந்த அவருடைய பகுதி மக்கள் தாமரையை பற்றி பேசி இருப்பது ரசிகர்களின் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது.

கடைசியாக வெளியே வரும்போது தாமரைக்கு இசைவாணி அறிவுரை கூறியதை பார்த்து இசை வாணியின் ரசிகர்கள் பெருமையாக கூறி வருகிறார்களாம்.

12 ராஜ்ய சபா எம்பிக்கள் சஸ்பெண்ட்.. 2 அவையிலும் பெரும் அமளி.. நாடாளுமன்றத்தில் இன்று என்ன நடந்தது?

English summary

His part of the people who have been supporting the Isai vani have been talking about the lotus which has been well received among the fans.