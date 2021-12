இந்த மனதிற்காகதான் ராஜுவை ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படுகிறது... வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இன்றைய பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு முதல் ப்ரமோவில் ராஜூவின் செயலைப் பார்த்து ரசிகர்கள் அசந்து போய் விட்டார்கள்.

அந்த மனசு தான் சார் கடவுள் என்று ரசிகர்கள் உணர்ச்சிவசப்பட்டு கூறிவருகின்றனர்.

சொன்னதை செய்வதில் கில்லாடி என்பதை ராஜுவும் தவறாமல் நிரூபித்துவிட்டார்.

பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் ஆணிவேராக இருந்த வரையே தூக்கிட்டாங்களே...வருத்தத்தில் ரசிகர்கள்

English summary

Fans were amazed to see Raju's performance in the first promo of today's Big Boss show.Fans are passionately saying that that mind is God.