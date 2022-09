மதுரை வீரன் தானே.. மதுரை முத்து குறித்து பரவும் பரபர தகவல்.. உண்மையா? நல்லா தான் இருக்கும்ணே!

Television

சென்னை : தனியார் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி மூலம் சின்னத்திரையில் அறிமுகமாகி பின்னர் பட்டிமன்றங்கள் காமெடி ஷோக்கள், தற்போது திரைப்படங்கள் வரை உயர்ந்துள்ள மதுரை முத்து குறித்து தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வரும் தகவல் விவாதத்தை கிளப்பி இருக்கிறது. உண்மையிலேயே அது உண்மைதானா என பலரும் அவரை கேட்டு வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் இருக்கும் தற்போது நகைச்சுவை நடிகர்களை அனைவராலும் அறியப்பட்டவர் என்றால் கண்டிப்பாக மதுரை முத்துவை குறிப்பிடலாம் அந்த அளவுக்கு சுமார் 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சின்னத்திரை மற்றும் வெள்ளி திரையில் அசத்தி வருகிறார்.

மிமிக்ரி, குழு நாடகம் என தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் இருந்த நிலையில் தனியாக நின்று காமெடி செய்ய முடியும் என நிரூபித்து பட்டி தொட்டி எங்கும் பிரபலமானவர்தான் மதுரையைச் சேர்ந்த மதுரை முத்து.

Information about Madurai Muthu, who made her debut on the small screen through a private television program and then Pattimanrangal comedy shows and now films, is stirring up debate on social media. Many people are asking him if it is really true.