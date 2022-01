ஐக்கி பெர்ரியின் அசத்தலான வெற்றி.. ஆர்ப்பரிக்கும் ரசிகர்கள்... இது வேற லெவல் திறமை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு ஐக்கி பெர்ரி சமூக வலைத்தளத்தை ஆக்கிரமித்து உள்ளார்.

தன்னுடைய பாடல்கள் மூலமாக இவருடைய திறமை பலருக்கும் தெரிந்துள்ளது.

பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் அக்ஷரா இருக்கும்போது அண்ணன் செய்த செயல்...உருகிப்போன அக்ஷரா

English summary

Iyyki berry has been occupying the social website since the Bigg Boss show.Many people know his talent through his songs.