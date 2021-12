ஜிகு ஜிகு உடையில் இசைவாணி நாட்டிய ராணி ஆக மாறிய தருணம்... மிரண்டு போன ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:இசைவாணியின் ஆட்டத்தைப் பார்த்து ரசிகர்கள் மனதும் ஆடி போய்விட்டது.

பாடகியாக தெரிந்த இசைவாணி தற்போது டான்ஸில் பட்டையைக் கிளப்புகிறார் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகிறார்கள்.

இரவு நேரத்தில் ஜிகுஜிகு உடையில் இவருடைய தேவதை போன்ற கெட்டப்பை பார்த்து சிலர் அப்படியே மெய்மறந்து போய் இருக்கிறார்கள்.

போட்டியினா வருவேன் பஸ்ட்டா... பாட்டு விடுவேன் பெஸ்டா.. மிரட்டும் இசைவாணி

English summary

Fans are saying that the Isai vani who is known as a singer is currently rocking the bar in dance.Fans were heartbroken to see the Isai vani play.