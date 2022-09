மணிரத்தினத்தால் மட்டுமே முடியும்... அன்றைக்கே வந்திய தேவனாக கணித்த ஆண்டவர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை; பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் டிரைலர் மற்றும் ஆடியோ ரஜினி மற்றும் கமல் முன்னிலையில் நேற்று ரிலீசான இந்த சமயத்தில், "பொன்னியின் செல்வன்" திரைப்படத்தை குறித்து 1989 ஆம் ஆண்டு கமல் கொடுத்துள்ள பேட்டி சோசியல் மீடியாக்களில் வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

சினிமா உலகின் என்சைக்ளோபீடியா என சொல்லப்படும் அளவிற்கு அனைத்து துறைகளிலும் சிகரம் தொட்ட கமல் மெய்யாலுமே ஆண்டவர் தான் என்று கமல் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி அனைத்து தரப்பட்ட சினிமா ரசிகர்களும் புகழ்ந்து வருகின்றனர்.

English summary

Kamalhaasan Old Interview About Ponniyin Selvan Goes Viral on Social Media. It was during an interview given by Kamal to the magazine published on 29.10.89 for the Diwali special Kalki that director Mani Ratnam Ponni's novel Selvan was made into a film.