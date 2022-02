திருமணத்திற்கு பிறகு சினேகன் ரொம்பவே மாறிவிட்டார்...உண்மையை உடைத்த கன்னிகா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: வளர்ந்து வரும் நடிகைகளில் ஒருவராக இருக்கும் கன்னிகா தன்னுடைய கணவர் சினேகனைப் பற்றிய உண்மைகளை கூறியிருக்கிறார்.

பாடலாசிரியராக பலருக்கும் தெரிந்த சினேகனின் மறுபக்கம் தற்போது ரசிகர்களுக்கு தெரியவந்துள்ளது.

English summary

Kannika Ravi About Snehan After Marriage (திருமணத்திற்கு பிறகு சினேகன், .உண்மையை உடைத்த கன்னிகா) : After the marriage, Snehan has changed a lot. Not only Kannika but many friends who are acquainted with Snehan have been saying the same thing about the silence in his character.