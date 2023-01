பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் "அதை” மட்டும் என்னால் மறக்க முடியாது.. முதல் முறையாக மனம் திறந்த மணிகண்டன்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய மணிகண்டன் முதல் முறையாக பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் இருந்த போட்டியாளர்கள் மற்றும் வாய்ப்பு தந்தவர்களுக்கும் ரசிகர்களுக்கும் மனம் உருகி மணிகண்டன் நன்றி கூறி இருக்கிறார்.

மணிகண்டன் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை பற்றி பேசியதை குறித்து ரசிகர்கள் பல்வேறு கருத்துக்களை வெளியிட்டு வருகிறார்கள்.

தனலட்சுமி மறைந்திருக்கும் ரகசியம்..போட்டியாளர்களுக்கு அதிர்ச்சி..பிக் பாஸின் பிளான்? கசிந்த தகவல்கள்

English summary

Manikandan, who left Bigg Boss Tamil Season 6, has released a recording for the first time.An emotional Manikandan thanked the contestants in Bigg Boss and the fans who gave them the opportunity.Fans have been expressing various opinions about Manikandan's talk about Bigg Boss.