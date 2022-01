தாவணி போட்ட தீபாவளி வந்தது இன்ஸ்டாகிராமுக்கு...முதல் நாளில் மீரா ஜாஸ்மினுக்கு குவியும் ஆதரவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: முதல்முறையாக இன்ஸ்டாகிராமில் இணைந்துள்ள மீரா ஜாஸ்மினுக்கு ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாமல் பிரபலங்களும் வாழ்த்துக்களை குவித்து வருகிறார்கள்.

வந்துட்டேன்னு சொல்லு...திரும்ப வந்துட்டேன்னு சொல்லு..என்று சொல்லும் டயலாக் மீரா ஜாஸ்மின் தற்போது வேற லெவல் செட் ஆகி உள்ளது.

English summary

Not only fans but also celebrities have been heaping congratulations on Meera Jasmine who has joined Instagram for the first time.