இந்தியாவிற்கே தேவையான மலையாள சினிமா தமிழில் ரிலீஸ்.. கொண்டாடும் கருத்தியல் சினிமா ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: மலையாள சினிமாவின் இந்த ஆண்டின் பிளாக்பஸ்டர் படங்களுள் ஒன்றான "நாந தான் கேஸ் கொடு" படத்தின் தமிழ் ஓடிடி ரிலீஸை வரவேற்க தயாராகிய வருகின்றனர்.

நல்ல சினிமாக்களை நேசிக்கும் சினிமா ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய விஷயமாக உள்ளது.

டிஸ்னி ஹாட் ஸ்டார்ன் இந்த அறிவிப்பு எதார்த்த சினிமாக்களை எடுப்பதில் கைதேர்ந்த மலையாள சினிமா உலகுக்கு இந்த படம் மேலும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருந்தது என்று இந்தப் படத்திற்கு புகழ் மாலை சூட்டி வருகின்றனர். ஐ.எம்.டி.பி எனப்படும் பிரபல தனியார் ரேட்டிங் இணையதளம் இப்படத்திற்கு 8.5 ரேட்டிங் வழங்கி உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Malayalam cinema is gearing up to welcome the Tamil OTT release of one of the blockbusters of the year, "Naana Than Kes Kodu".