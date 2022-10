"நீங்க செஞ்சா மட்டும் நியாயமா”பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலை கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்.. ஆனாலும் இது ஓவர் தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலின் கதையை தற்போது நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

கண்ணன் லஞ்சம் வாங்கியதற்காக அவரை அடித்த மூர்த்தி தான் தற்போது நெட்டிசன்களின் வசம் மாட்டி இருக்கிறார்.

2000 ரூபாய் வாங்குனதுக்கு இவ்வளவு கோபம் என்றால் 50000 கொடுத்தது என்ன கணக்கு என்று கணக்கு வழக்குகளை ரசிகர்கள் துளைத்து வருகிறார்கள்.

Netizens are currently raving about the story of Pandian Store serial which is being aired on Vijay TV.It is Murthy who beat up Kannan for taking a bribe and is currently in the hands of netizens.If there is so much anger for buying 2000 rupees, then what is the account of paying 50000, fans are digging the account cases.