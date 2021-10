அட்வைஸ் செய்த காரணத்திற்காக அன் லைக் கொடுத்த ராஜூ...இப்படி செய்யலாமா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: முகத்துக்கு நேராக பேசி தான் செய்த தவறை சுட்டிக்காட்டியதற்காக இப்படி செய்தார் என்று ராஜுவை ரசிகர்கள் விலாசி வருகின்றனர்.

அடுத்தவர்களின் நிஜக்கதை தனக்கு ஒரு திரைக்கதையாக தெரிந்தால் தான் லைக் கொடுப்பேன் என்று சொல்லியவர் அக்ஷராவுக்கு மட்டும் லைக்கை வாரி வழங்கியது எதற்காக என்று நெட்டிசன்கள் கேட்டு வருகின்றனர்.

என்னதான் நியமாக பேசிக்கொண்டு இருந்தாலும் இவரும் இப்படி செய்து விட்டாரே என்று ராஜூவுக்கு எதிராக ரசிகர்கள் போர்க்கொடி தூக்கி இருக்கின்றனர்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நெகட்டிவ் கமெண்டுகள் வராத ஒரே போட்டியாளர் இவர்தான்

English summary

In the fifth season of Bigg Boss, many people are telling their own sad story. The contestants are giving it their likes, hardins, dislikes, etc. At this stage, raju has given a like to Akshara's story like no other than ever before and it has been virally talked about on the social media.