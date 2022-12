நடிகர் ராஜ்கிரண் சொன்னது தான் இப்போது நடக்கிறதா? இதை தெரிந்து தான் அப்படி ஒரு பதிவை வெளியிட்டாரா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகர் ராஜ்கிரண் சின்னத்திரை நடிகர் முனீஸ் ராஜா தன்னுடைய வளர்ப்பு மகளை நகை பணத்திற்காக தான் திருமணம் செய்திருக்கிறார் என்று கூறியபடி தான் இப்போது நடக்கிறதா? என்று நெட்டிசன்கள் கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

சின்னத்திரை நடிகர் முனீஸ் ராஜா மற்றும் அவருடைய மனைவி வெளியிட்ட வீடியோவிற்கு சமூக வலைத்தளத்தில் பல்வேறு தரப்பட்ட கருத்துக்கள் குவிந்து வருகின்றன.

நடிகர் ராஜ்கிரண் பற்றி அவருடைய வளர்ப்பு மகள் வெளியிட்ட குற்றசாட்டுகள்.. கண்ணீர் மல்க வேண்டுகோள்!

English summary

Actor Raj Kiran Family Problem: Famous Tamil Actor Rajkiran has said that small screen actor Muneez Raja has married his adopted daughter for jewellery and money? Netizens are raising questions.The video posted by small screen actor Muneez Raja and his wife has been pouring in various comments on social media.