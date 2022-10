பிக் பாஸ் தாமரைச்செல்வி ஆசைப்பட்டது நிறைவேறி விட்டதாம்.. இது வேற லெவல் வளர்ச்சிதான்..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் ஐந்தாவது சீசனில் கலந்து கொண்ட தாமரை செல்வியின் ஆசை தற்போது நிறைவேறி இருக்கிறதாம்.

தாமரை செல்வி தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் புது திரைப்படத்தில் நடிப்பதை பற்றி மகிழ்ச்சியாக தெரிவித்துள்ளார்.

திறமைக்கு எப்போதுமே மதிப்பு அதிகம் தான் என்று தற்போது ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

Thamarai Selvi, who participated in the fifth season of Bigg Boss, has now fulfilled her wish. Thamarai Selvi expressed her happiness about acting in a new movie on her Instagram page. Fans are congratulating her.