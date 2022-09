வாழ்த்துக்களை மிஞ்சும் உருவ கேலி.. எல்லாத்துக்கும் காரணம் அது தானா!!?

Television

சென்னை: தற்போது திருமணம் முடிந்த தயாரிப்பாளர் ரவீந்தர் மற்றும் சின்னத்திரை நடிகை மகாலட்சுமிக்கு ஒரு புறம் வாழ்த்துகள் குவிந்து வரும் நிலையில் நெகட்டிவ் கமெண்டுகளும் அதிகரித்து வருகிறது.

ரவீந்தர் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை ரிவ்யூ செய்து பலருக்கும் பரிச்சயம் ஆனவர். அவர் ரிவ்யூ செய்யும் நேரங்களில் போட்டியாளர்கள் பலரையும் கலாய்த்து கிழித்து எடுத்து வருகிறார். அதனால் தான் அவரைப் பற்றி தற்போது ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள் என்று நெட்டிசன்கள் கருத்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

Producer Ravinder and Mahalakshmi, who are now married, are awash with memes on social media. Fans are saying that even though both of them are married in the same mind, there is a big change in their physical size.