ஒரு வழியா முடிவுக்கு வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியல்.. கடைசி நேரத்தில் சேனலில் கூறிய அந்த வார்த்தை!

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதிகண்ணம்மா சீரியல் கடைசி அத்தியாயத்தில் என்ற பிரமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

ஏற்கனவே ரசிகர்கள் ஆர்வத்தோடு பலமுறை பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் எப்போது முடியும் என்று கேள்வி கேட்டுக் கொண்டிருந்தனர்.

பாரதிக்கு ஏற்கனவே பழசு எல்லாம் மறந்து விட்டது என்று டாக்டர் கூறியிருக்கிறார்.

கண்ணம்மா பாரதியோடு சேர்ந்து பழகி வந்தால் தான் அவருடைய நினைவுகள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சொன்னதற்கு கண்ணம்மா அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து இருக்கிறார்.

தூக்கத்தில் கண்ணம்மா பெயரை சொன்ன பாரதி.. கடைசியில் காத்திருந்த அதிர்ச்சி.. இனி நடப்பது இதுதான்

English summary

In the last episode of Bharathikannamma serial which is being aired on Vijay TV, Promo has been released.Fans were already eagerly asking many times when Bharathi Kannamma serial will end.The doctor has said that Bharathi has already forgotten all the fruits.Kannamma denies that there is a chance for his memories to come back only if Kannamma gets along with Bharathi.