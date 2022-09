அடக்கடவுளே கடைசியா ரவீந்தர் பயந்த மாதிரியே நடந்துடுச்சே.. ஆறுதல் கூறும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சில நாட்களுக்கு முன்பு திருமணம் ஆன தயாரிப்பாளர் ரவீந்தர் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்ட வீடியோ அப்படியே நடந்து விட்டதே என்று ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்து வருகிறார்கள்.

சின்னத்திரை நடிகையான மகாலட்சுமியை திருமணம் செய்த ரவீந்தர் பற்றி பரவி வரும் புகைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு நியாய தர்மம் வேண்டாமா?? ஒரு மனுஷன் அவ்வளவு பயப்பட்டு சொல்லியும் இப்படி செஞ்சுட்டாங்களே என ரசிகர்கள் ரவீந்தருக்கு ஆதரவாக குரல் எழுப்பி வருகிறார்கள்.

ரவீந்தரரை திடீர் திருமணம் செய்ய காரணம் இதுதான்.. வெளிப்படையாக உண்மையை சொன்ன மகாலட்சுமி

English summary

The photo circulating about Ravinder's marriage to small screen actress Mahalakshmi has created a stir among fans. After the wedding, Ravinder took a picture of himself and his wife Mahalakshmi visiting their ancestral temple and posted it on Instagram. Even when the captain gave the photo, he sent it saying that no one should spread the word that we have gone on honeymoon.