மும்பையில் வலம் வரும் பாண்டியன் ஸ்டோர் மீனா.. அனுஷ்கா ஷர்மாவோடு இவங்களுக்கு என்ன வேலை?

மும்பையில் ஒரு ஈவண்டில் அனுஷ்கா ஷர்மாவோடு புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்ட பாண்டியன் ஸ்டோர் மீனா அனுஷ்கா ஷர்மா ரொம்ப இனிமையானவர் என்று கூறி இருக்கிறார்.

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாண்டியன் ஸ்டோர் மீனாவாக நடிக்கும் ஹேமா சமீபத்தில் ஒரு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

நடிகையாக மட்டுமல்லாமல் ஹேமா யூட்டியூப்பராகவும் இருந்து வருகிறார்.

மும்பையில் நடந்த ஈவண்டியில் ஒரு youtuber ஆகவும் ஒரு அம்மாவாகவும் அந்த நிகழ்ச்சியில் இவர் பங்கெடுத்து இருக்கிறார்.

ஹேமா கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சியில் நடிகை அனுஷ்கா ஷர்மா சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கிறார்.

Hema, who is playing Pandian Store Meena on Vijay TV, has recently released a video.Apart from being an actress, Hema is also a YouTuber.She is participating in the event in Mumbai as a YouTuber and a mother.Actress Anushka Sharma is the special guest at the event attended by Hema.