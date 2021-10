இனி மூன்றாம் உலகத்தில் முட்டபோகுது பிரச்சனை... இதுல யாரு பாவம்னு தெரியலையே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : சர்வைவர் ஷோவில் இந்த வார எலிமினேஷனில் ராம். சி மூன்றாவது உலகத்திற்கு வந்து இருக்கிறார்.

இன்று இரவு தான் இந்த வாரத்தில் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே செல்வது யார் என்று தெரியும்.

நிகழ்ச்சியை விட்டு யார் வெளியே சென்றாலும் அதற்கு முன்பு மூன்றாம் உலகத்தில் பிரச்சனைகள் களைகட்ட தொடங்கிவிட்டது.

English summary

Fans are eager to know who will be eliminated this week on the reality show zee tamil telecast. At this stage, the action done by Third World Parvathi and Aishwarya is bitter among the fans and fans are consoling ram. c who is singing alone.