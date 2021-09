காலை மடக்கி கையை தூக்கி மனசை அள்ளும் ஷிவானி... அங்கே பார்த்து ஏங்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எந்த மாதிரி பார்த்தாலும் அந்த மாதிரி தான் தெரியுது என்று புரியாத மாதிரியே வர்ணிக்கும் ரசிகர்கள் கூட்டம் ஷிவானியின் பின்னாடி சுற்றிக்கொண்டிருக்கிறது.

சோபாவில் உட்கார்ந்தபடி காற்று வாங்கும் ஷிவானியைப் பார்த்து ரசிகர்களின் மனதில் காற்றில் பறக்கிறதாம்.

பல நாட்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் ஃபார்முக்கு வந்த ஷிவானியை, சிவப்பு கம்பளம் விரித்து ரசிகர்கள் வரவேற்று வருகிறார்கள்.

Shivani, who was playing the female lead in serials, has now become a heroine for the silver screen but her fans have been supporting her on the social media. Fans have been sending comments and likes when they see the photos he posted on Instagram several days later.