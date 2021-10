என் ஃபேன்ஸ் அப்பவே சொன்னாங்க...கதறிய பிரியங்கா..ஆறுதல் சொல்லும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு தன் ரசிகர்கள் சொன்னதைக் கேட்கவில்லை என பிரியங்கா வருத்தத்தோடு தெரிவித்து இருக்கிறார்.

கலகலப்பாகவும் ஜாலியாகவும் இருந்த பிரியங்கா தற்போது வேதனையோடு பேசியிருப்பது ரசிகர்களின் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

இனியாவது விளையாட்டை விளையாட்டாக நினைத்து விளையாடுவாரா?? என நெட்டிசன்கள் ஒருபக்கம் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Now that Priyanka has suffered a setback in the counting of votes on Bigg Boss, fans have already told her not to go to the show and she has said that she has come without asking.