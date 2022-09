பிரியங்காவின் மனக் கவலைகளையும் வலிகளையும் நீக்க வந்தவர் இவர் தானாம்... இனி இவர்தான் உலகமாம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:முதன்முறையாக தனது தம்பி மகளின் முகத்தை காட்டி போட்டோ போட்டுள்ள பிரியங்காவின் இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட்க்கு பாவணி ரெட்டி, விஜய் டிவி ரித்திகா, உட்பட பல பிரபலங்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

இது போதும் எனக்கு என்று கேப்ஷனுடன் பதிவு செய்துள்ள பிரியங்கா போஸ்ட்க்கு லைக்குகள் குவிந்து வருகின்றன.

தனது கலகலப்பான பேச்சால் பலரது கவலைகளை மறக்கச் செய்த பிரியங்காவிற்கு தம்பி மகளே கவலை மற்றும் வலிகளை மறக்கச் செய்வதாக உணர்வுபூர்வமாக கூறியுள்ளார்.

English summary

Priyanka posted on her Instagram with the caption, "Seeing her younger daughter Iha after a hectic week, all the worries and pains flew away, it was the biggest happy moment. Iha is my world. This is enough for me."