நீங்க பொய்யா இருக்கீங்கன்னு நினைச்சேன்...முகத்துக்கு நேராக பிரியங்காவை கலாய்த்து தள்ளிய ராஜு

சென்னை: முகத்துக்கு நேராக பிரியங்காவை வாரி எடுத்து இருக்கிறார் ராஜு.

ராஜு, பிரியங்கா கூட்டணியை பார்த்து ரசிகர்கள் வயிறு வலிக்க சிரித்து வருகின்றனர்.

அடடா என்டர்டைன்மென்ட் என்றால் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று பலர் ராஜூக்கு வாழ்த்துக் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Priyanka and Raju's task together in yesterday's episode has impressed the fans. Fans have been commenting that their comedy has added to the fun for the show.