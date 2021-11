நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் சீரியலில் இருந்து ரச்சிதா வெளியேறுகிறாரா???காரணம் இதுதானா!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் சீரியலில் இருந்து ரச்சிதா வெளியிடுவது ரசிகர்களின் மத்தியில் கவலையை கொடுத்திருக்கிறதாம்.

தொடர்ந்து இந்த சீரியலில் நடிகர்கள் வெளியேறுவது சீரியல் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி தான்.

டி ஆர் பியில் முன்னணியில் இருக்கும் சீரியலில் இப்படி ஒரு அதிரடி மாற்றமா என ரசிகர்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.

English summary

There are reports that Ratchita, who was playing the role of a great character in the serial, is going to quit the serial. Fans are expressing their concerns.