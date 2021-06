"வாய்யா வீரா" .. இந்த லாக் டவுனில் இப்படி .. கருப்பு புடவையில் ஜில் ஜில் ரவீனா!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஒரு வருடத்திற்குள் இவ்வளவு வித்தியாசமா என பார்க்கும் ரசிகர்களை ஷாக்காக்கியிருக்கிறார் நடிகை ரவீனா தாஹா.

கண்ணாடி புடவையில் சூம் பண்ணாமலே உள்ளிருக்கும் அழகை வளைந்து நெளிந்து காட்டி ரசிகர்களை அதிர்ச்சியடைய வைத்திருக்கிறார் ரவீனா தாஹா..

அழகு கொஞ்சும் இயற்கையா.. இளமை ததும்பும் தர்ஷாவா.. எதை ரசிக்க.. குழம்பிய ரசிகர்கள்!

ரவீனாவிந் லேட்டஸ்ட் வீடியோஸ்கள் தான் தற்போது இன்ஸ்டாகிராமில் டிரெண்டிங்காக வலம் வருகிறது.

English summary

Raveena Daha has danced for a hit song in her latest video and it has gone viral among the fans.