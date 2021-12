அசால்ட்டான நடிப்புக்கு சொந்தக்காரரான ரித்திகா சிங் பிறந்தநாள்...வாழ்த்துக்களை குவிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிப்பு என்றால் அல்வா சாப்பிடுகிற மாதிரி என்று தத்துவத்தை வெளிக்காட்டும் ரித்திகா சிங்கின் பிறந்தநாளுக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

பல விருதுகளைப் பெற்றிருந்தாலும் ஒவ்வொரு படத்திற்கும் வித்தியாசத்தை காட்டி வரும் இவருக்கு திறமைகள் அதிகம் தான்.

இளைஞர்களின் கனவு கன்னியாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் இவருடைய பிறந்த நாளுக்கு சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்கள் ஹாட்டின் களை பறக்கவிட்டு வருகிறார்கள்.

English summary

Fans have been congratulating Rithika Singh on her birthday, who has expressed her philosophy that acting is like eating Alva.Rithika Singh winning many awards, he has a lot of talent that makes a difference in every film.