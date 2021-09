கண்ணனுக்கு ஜோடி மாறிப்போச்சி.. என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலில் இவருக்குப் பதில் இவர் என கண்ணன் ஜோடியை மாற்றி விட்டார்களே இதைப்பார்த்த நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து தள்ளி வருகிறார்கள்.

பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலில் கண்ணன் ஐஸ்வர்யா திருமணத்திற்கு பிறகு கதை ரொம்பவே இழுத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று கூறிக் கொண்டிருந்த ரசிகர்களுக்கு மேலும் ஒரு அதிர்ச்சி கிடைத்திருக்கிறது

விஜே தீபிகா நடித்துக் கொண்டிருந்த ஐஸ்வர்யா கேரக்டரில் ஈரமான ரோஜாவே சீரியலின் கதாநாயகி இனி நடிக்கப் போகிறார் என்ற செய்தியை கேட்டு ரசிகர்கள் ஷாக்காகி இருக்கிறார்கள்.

English summary

The Pandian store serial, which is being telecast on Vijay TV, has been at the forefront of The TRP. Sai Gayathri will now replace aishwarya, an important character in the serial. Netizens are raving about this.