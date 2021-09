குளிரால் குனிந்த சாக்ஷி...குளிர்ந்து போன ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : குளுகுளுவென குளிரில் நடுங்கினாலும், அழகை காற்று வாங்க விட்டிருக்கும் சாக்ஷி அகர்வாலை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் வேர்த்து விறுவிறுத்து போயிருக்கிறார்கள்.

கையை தூக்கி கன்னாபின்னாவென்று அழகை காட்டி இருக்கும் சாக்ஷியைப் பார்த்த ரசிகர்களால் இன்ஸ்டாகிராமின் கமெண்ட் பட்டன்கள் தெறித்து ஓடுகிறது.

மலை அழகா? மலைக்கவைக்கும் சாக்ஷி அழகா என்று இன்ஸ்டாகிராமில் பட்டிமன்றம் தொடங்கிவிட்டது.

English summary

Though Sakshi Agarwal is busy acting in films, many of her films have remained unreleased. At this stage, she has taken modeling photos and has gained a huge fan base on Instagram.