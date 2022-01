விஜயின் பெயரை பயன்படுத்துகிறேனா, ரசிகரின் கேள்விக்கு சஞ்சீவ் பதில்...பீல் பண்ண வைச்சிட்டாரே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தன்னுடைய வளர்ச்சிக்கு விஜய்யின் பெயரை சஞ்சீவ் பயன்படுத்துகிறார் என்ற ரசிகர்களின் குற்றச்சாட்டுக்கு தற்போது முதல்முறையாக பதிலளித்துள்ளார்.

சஞ்சீவ் மற்றும் விஜய் இருவரும் நண்பர்களாக இருப்பது அனைவருக்கும் தெரிந்ததாக இருந்தாலும் தங்களுக்குள் ஒரு பிணைப்பு இருக்கிறது என்று கூறியுள்ளார்.

English summary

Sanjeev is currently responding for the first time to the accusation of fans that he is using Vijay's name for his development.Sanjeev and Vijay are friends but everyone knows that there is a bond between them.