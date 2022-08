செம்பருத்தி கிளைமாக்ஸ்.. தங்க ஜரிகை புடவையில் பார்வதி.. அகிலா நிலைமையை யாருமே எதிர்பார்க்கலையே

Television

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஜீ தமிழ் டிவி சேனலில் கடந்த 5 வருடங்களாக சீரியல் ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக அமைந்த செம்பருத்தி டிவி சீரியல் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. சீரியல் ரசிகர்கள் மட்டுமல்ல சீரியலில் நடித்த குடும்பத்தினரும் கண்ணீர் மல்க உணர்ச்சிப்பெருக்குடன் பிரியா விடை அளித்தனர்.

வீட்டிற்கு வேலைக்கு வந்த ஏழை பெண்ணை பணக்கார இளைஞர் காதலித்து திருமணம் செய்து கொள்வதுதான் கதை என்றாலும் பல்வேறு திருப்பங்கள், அகிலாண்டேஸ்வரியின் அட்டகாச நடிப்பும் ரசிகர்களால் விரும்பப்பட்டது. இந்த சீரியல் கிளைமேக்ஸ் பற்றியும் பார்வதி கட்டியிருந்த புடவை பற்றியும்தான் தற்போது பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது.

ஷபானா, விஜே அகினி, பிரியாராமன் ஆகியோர் முக்கிய கேரக்டரில் நடித்து வரும் இந்த சீரியல் கடந்த 2017-ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகத் தொடங்கியது. கடந்த 5 வருடங்ளில் 1400 எபிசோடுகளை கடந்துள்ளது செம்பருத்தி சீரியல். இந்த சீரியல் தெலுங்கில் ஒளிப்பரப்பான 'முத்த மந்தாரம்' சீரியலின் ரீமேக்காக உருவானது.

English summary

Sembaruthi climax: (செம்பருத்தி டிவி சீரியல் கிளைமேக்ஸ்) Sembaruthi TV serial which has been a treat for serial fans for the last 5 years on Zee Tamil TV channel has come to an end. Not only the fans of the serial but also the families of the actors in the serial gave a tearful farewell.