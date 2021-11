பொறுப்பு துறந்த ஈஸ்வர்...புதிய ஆதாரத்தை வெளியிடுவேன்-ஜெயஸ்ரீ.. தொடரும் குடும்ப சண்டை

Television

சென்னை: சின்னத்திரை தம்பதிகளான ஈஸ்வர் -ஜெயஸ்ரீ ஜோடிகளின் குடும்ப பஞ்சாயத்து மீண்டும் தொடங்கியிருக்கிறது.

ஒருவரை மாற்றி ஒருவர் இவர்கள் சொல்லும் குற்றசாட்டுகள் பெருகிக் கொண்டே போகிறது.

தற்போது ஈஸ்வர் வெளியிட்ட அறிக்கைக்கு எதிராக அவர் மீது குற்றம் சாட்டி இருக்கிறார் அவருடைய மனைவி ஜெயஸ்ரீ.

The family dispute between actor Ishwar and his wife Jayashree has once again taken shape. Both of them have been blaming them for their problems.