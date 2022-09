வாய்ப்பு இல்லாததால் பழைய நிலைக்கு மாறிய ஷபானா...ஆனாலும் வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: செம்பருத்தி சீரியலின் கதாநாயகி ஷபானா தற்போது சீரியல் வாய்ப்பில்லாததால் மீண்டும் பழைய படி மாடலிங்கில் காலடி எடுத்து வைத்திருக்கிறார்.

எப்போது சின்னத்திரைக்கு மீண்டும் வருவீர்கள் என்று ரசிகர்கள் ஷபானாவிடம் கேள்விகளை தொடர்ந்து வருகிறார்கள்.

விரைவில் ஷபானா சீரியலில் நடிப்பார் என்ற செய்திகள் பரவி வரும் நிலையில் ஷபானா தற்போது வெளியிட்டிருக்கும் வீடியோ ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக இருந்துள்ளதாம்.

English summary

Shabana, the heroine of Sembaruthi serial, has stepped back into old fashioned modeling as she has no chance of serial.