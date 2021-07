என்னடா நடக்குது இங்கே.. குத்த வைத்து உட்கார்ந்த ஷிவானி.. உற்றுப் பார்த்த ரசிகர்கள்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : எடையை குறைச்சதால் டிரஸ் எல்லாம் லூஸ் ஆகி விட்டதா என்று ஷிவானியை நெட்டிசன்கள் நக்கல் செய்து கலாய்க்கிறார்கள்.

கண் முன்னாடி இருக்கும் ஜூஸை குடிக்காமல் போனையே நோண்டிக்கிட்டு இருக்கீங்களே. எதுவும் விசேஷமானு தங்கள் பங்குக்கு ரசிகர்களும் விசாரித்து வருகின்றனர்.

கன்னத்தில் கை வைத்து தலை முடியை முகத்தில் படர விட்டு கலக்கும் ஷிவானியை பார்த்து பலருக்கும் கவிதை பிறக்குதாமே.

English summary

Bigg Boss fame Shivani Narayanan has posted a picture in her Instagram page and looks very simple and cute in this pic.