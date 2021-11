சின்னத்திரை ஜோடிகளான ரேஷ்மா, மதனுக்கு வீடியோ காலில் திருமண வாழ்த்துக் கூறிய சிம்பு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமீபத்தில் திருமணம் முடிந்த சின்னத்திரை ஜோடிகளுக்கு சிம்பு வீடியோ காலில் வாழ்த்து கூறியது வைரலாக பரவி வருகிறது.

சின்னத்திரையில் ஜோடிகளாக நடித்து தற்போது ரியல் லைப்பில் ஜோடியாக சேர்ந்திருக்கும் ரேஷ்மா மற்றும் மதனுக்கு ரசிகர்களின் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகிறது.

சிம்புவின் வாழ்த்து எதிர்பார்க்காத ஒன்று என்று ரேஷ்மா தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராமில் நன்றி கூறி வீடியோ வெளியிட்டிருக்கிறார்.

English summary

Simbu has wished Reshma and Madan on their wedding in videos as they could not attend their wedding in person. The videos are going viral on Instagram.