கதறி அழுத குணசேகரன்... கெத்தாக நிற்கும் ஜனனி.. இனி தான் எதிர்நீச்சல் தொடக்கம்

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் குணசேகரன் மீண்டும் வீட்டிற்குள் வந்திருக்கிறார்.

வந்த வேகத்திலேயே வீட்டை விட்டு வெளியே நிற்கும் ஜனனியை பார்த்து முறைத்து கொண்டிருக்கிறார்.

சக்தி இப்போ தான் நீ சரியான வேலை செஞ்சிருக்கா என்று உள்ளே வந்ததும் சக்திக்கு தூபம் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் ,குணசேகரன்.

ஆட்டத்தை தொடங்கிய குணசேகரன்.. முழுசா அந்நியனாக மாறிய சக்தி..எதிர்நீச்சல் சீரியலில் திடீர் திருப்பம்

English summary

Gunasekaran has come back to the house in the Ethir Neechal serial which is being aired on Sun TV. He is staring at Janani who is standing outside the house as soon as he came. When Shakti comes in, Gunasekaran is putting incense to Shakti.