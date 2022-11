எதிர்நீச்சலில் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த தருணம்.. குந்தவையின் திடீர் மாற்றத்தால்...மாறிப்போன கதைக்களம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலின் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தபடி குந்தவை குணசேகரனை எதிர்த்து பேசி இருக்கிறார்.

சக்தி மற்றும் குந்தவையின் திருமணம் கடைசி நேரத்தில் வந்து ஜனனி பேசியதால் நின்று விட்டது.

சக்தியின் முதல் திருமணத்தை பற்றியும் குடும்பத்தை பற்றியும் எதுவும் சொல்லவில்லையே என குந்தவை மொத்த குடும்பத்தையும் லெப்ட் ரைட் வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்.

English summary

Sun TV Ethirneechal Serial 14th November Promo (எதிர்நீச்சல் சீரியலின் நவம்பர் 14ஆம் தேதி ப்ரோமோ): Kundavai has spoken against Gunasekaran as expected by the fans of the Ethir neechal serial aired on Sun TV. The marriage of Shakthi and Kundavai came at the last minute and stopped because Janani spoke. Kundavai is taking the left right of the entire family as he did not say anything about Shaktih's first marriage and family.