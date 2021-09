பார்த்தாலே பீபி ஏறுதே...இந்த மாதிரி எல்லாம் டாஸ்க் எங்க இருந்துதான் கண்டுபிடிக்கிறார்களோ??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: போராடி ஜெயித்த வேடர்கள், ஜெயிக்க துடிக்கும் காடர்களின் போராட்டத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் அசந்து போய் விட்டார்கள்.

சர்வைவர் நிகழ்ச்சியின் இன்றைய டாஸ்க் செய்வதற்கு நேற்றையே ரெடியான போட்டியாளர்கள் எதிர்ப்பார்ப்பு கூடியிருக்கிறது.

போட்டிகள் எல்லாமே வேற லெவல் தான் இருக்கிறது என்று ஆர்ப்பரிக்கும் ரசிகர்களால் சமூக வலைத்தளங்கள் அல்லல் படுகிறது.

மதுபோதையில் பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய முயன்ற தந்தை.. கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த மகள்!

English summary

Fans are eagerly waiting for the event after watching competition tasks on The Survivor, which is being telecast in Zee Tamil. With fans growing for the event every day, every promo has created a lot of excitement and interest among the fans.