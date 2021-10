என்னை வேற மாதிரி பயன்படுத்தினால் நான் சூறாவளி... கெத்து காட்டிய ராஜு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இவ்வளவு நாளா அமைதியாக இருந்த ராஜூ இப்போ ஆக்ரோஷத்தை காட்டியிருக்கிறார்.

இவருக்குக் கோபம் வருமா என்று கேள்வி கேட்டிருந்த போட்டியாளர்கள் தற்போது இவருடைய பேச்சை கேட்டதும் கொஞ்சம் மிரண்டுதான் போயிருக்கின்றனர்.

அடடா நம்ம தல ஃபாம்க்கு வந்துவிட்டார் என்று ராஜுவின் ரசிகர்கள் ஆர்ப்பரித்து வருகின்றனர்.

சின்னப்பொண்ணு, தாமரையை ஏமாற்றிய நிரூப்- பிரியங்கா கோஷ்டி...கடுப்பான ராஜு

English summary

Raju has threatened the contestants who have been saying that he has been silent for so long that if he uses me like a wind, I will become a cyclone.