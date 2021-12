இசை வாணியின் அடுத்த மிரட்டலை பார்த்து...மிரண்டு போன ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இசைவாணியின் அடுத்த அவதாரத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் மிரண்டு போயிருக்கிறார்கள்.

இவரின் அடுத்த வெற்றிக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

தத்துவத்தை உதிர்க்கும் பாடல்களால் இசைவாணி ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளார்.

அந்த 2 மாநகராட்சிகளுக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் குறி! திமுகவின் முடிவு என்ன? கூட்டணி இடப்பங்கீடு குஸ்தி!

English summary

Fans are shocked to see the next incarnation of theIsai vani.Fans have been congratulating him on his next success.