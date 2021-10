பக்கம் பக்கமாக வசனம் பேசும் அபிஷேக்... கண்டுகொள்ளாத போட்டியாளர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கம்பிக் கட்டுற கதைகள் எல்லாம் சொல்றாங்க என்று இப்போ அபிஷேக்கை பார்த்து ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

தான் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக சக போட்டியாளர்கள் இடம் இவர் நடத்தும் நாரதர் வேலை வேற லெவல் என்று மீம்ஸ்கள் பறந்து வருகிறது.

என்ன என்ன காரியம் பண்ணினால் ப்ரமோவில் வரலாம் என்று நன்றாக தெரிந்து வைத்திருக்கிறார் அபிஷேக் என்று நெட்டிசன்கள் கண்டமேனிக்கு கலாய்த்து வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் 57 லட்சம் பேர் 2-ஆம் தவணை தடுப்பூசி செலுத்தி கொள்ளாதது வருத்தம்.. மா.சு

English summary

In today's promo, Abhishek Varun is holding the place of hit Bhavani Reddy and the pitch. But because they do not see anything, Varun is telling false stories.