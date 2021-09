கதறும் பார்வதி...பதறும் ரசிகர்கள்...என்னம்மா இப்படி பண்றீங்களேம்மா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சர்வைவர் நிகழ்ச்சியிலும் இப்படி பண்ணுகிறார்களே!! என்னை தனியா ஒதிக்கிட்டாங்க என்று பார்வதி கதறுகிறார்.

நான் தலைவராக இருந்தால் இந்த நிலைமை வந்திருக்காது என்று கூறிய ஒற்றை வார்த்தையால் கும்பலாக அனைவரும் சேர்ந்து பார்வதிக்கு பக்குவமாய் பாடம் நடத்தி விட்டார்கள்.

கேமரா முன்னாடி எல்லாரும் நடிக்கிறாங்க, என்று மூன்றாம் உலகத்துக்கு போனாலும் மூச்சுமுட்ட பேசிக்கொண்டிருக்கும் பார்வதியை மூச்சு விடாமல் நெட்டிசன்களும் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

