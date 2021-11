கைகளில் மருதாணி, முகத்தில் வெட்கம்...காரணம் என்ன??தர்ஷாவை கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: வெட்கத்தை சிந்தியபடி தர்ஷா குப்தா இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட வீடியோ வைரலாக பரவி வருகிறது.

வெள்ளித்திரையில் கதாநாயகியாக மாறினாலும் சமூக வலைத்தளத்தில் இவர் ஆக்டிவாக தான் இருந்துவருகிறார்.

தர்ஷா குப்தா வீடியோ வெளியிட்ட சிறிது நேரத்திற்குள் ஹார்ட்டின்கள் பறந்து வருகிறது.

6 ஆண்டுகளில் இல்லாத மழை.. நிவாரண பணிகளில் உடனடியாக ஈடுபடுக.. பாஜகவினருக்கு அண்ணாமலை அட்வைஸ்

English summary

Darsha Gupta posted a reels video on Instagram. It is going viral. Fans have been sending harts and likes for this video.