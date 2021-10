ஆண்கள் அடிச்சிக்கிறாங்க...பெண்கள் கூடிக்கிறாங்க...களை கட்டும் பிக் பாஸ் ப்ரோமோ

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இன்றைய பிக் பாஸ் முதல் ப்ரோமோவில் ஆண்கள் அணியினர் ஆக்ரோஷமாக கத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

ஆண் போட்டியாளர்களை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் அப்போ இன்னைக்கு சம்பவம் இருக்கு என்று ஆர்வத்தில் எதிர்பார்த்து இருக்கின்றனர்.

மற்றொரு பக்கம் பெண் போட்டியாளர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் உறுதுணையாகவும் அனுசரணையாகவும் மோட்டிவேஷனலை அள்ளி வீசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

English summary

The promo is now going viral on the third day of the fifth season of Bigg Boss. While the first promo was heavily conflicted, the second promo has been a motivational response to viewers.